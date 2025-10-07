<BR \/>Zu den Vorfällen war es am vergangenen 27. und 28. August in Sexten gekommen. Ein Unbekannter war in zwei Hotelbetriebe eingedrungen und hatte dort die Boxen entwendet, die das Trinkgeld für das Personal enthielten.<h3>\r\nTrinkgeld-Dieb nach intensiven Ermittlungen identifiziert <\/h3>\r\nDie betroffenen Betreiber der Gastbetriebe erstatteten Anzeige, offenbar hatte der Langfinger insgesamt 5.000 Euro erbeutet. Die Carabinieri von Sexten nahmen die Ermittlungen auf, sie untersuchten Aufnahmen von Überwachungskameras, nahmen Zeugenaussagen auf und konnten schließlich den mutmaßlichen Trinkgeld-Dieb identifizieren. <BR \/><BR \/>Dabei handelt es sich um einen 32-jährigen Rumänen, der in Deutschland wohnhaft ist, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri. Er wurde wegen erschwertem Diebstahl auf freiem Fuß angezeigt.