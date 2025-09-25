<BR \/>Der erschreckende Vorfall soll sich in der Nacht auf den heutigen Donnerstag im Trentiner Kurort Levico Terme ereignet haben. Ein Mann wird verdächtigt, seine Lebensgefährtin – beide sind um die 50 Jahre alt – gewürgt zu haben, um ihr das Leben zu nehmen. Der Grund der Auseinandersetzung ist bislang unklar.<BR \/><BR \/>Glücklicherweise sind die Carabinieri rechtzeitig vor Ort eingetroffen, um den Mann zu verhaften. Im Laufe des Donnerstags soll der mutmaßliche Täter angehört werden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.