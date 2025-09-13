<BR \/>Die Südtirolerin hatte bei den Carabinieri Anzeige erstattet, nachdem sie ihr Auto inseriert und in der Folge bemerkt hatte, dass dieselbe Anzeige erneut im Netz veröffentlicht worden war – allerdings zu einem niedrigeren Preis. <h3>\r\nVerdacht: Inserat und Identität geklaut <\/h3>Wie die Ermittlungen der Carabinieri von Wolkenstein in Gröden ergaben, soll eine 54-jährige Frau aus der Provinz Rom nicht nur das Inserat der Südtirolerin geklaut haben, sondern sich sogar als ihr Opfer ausgegeben haben. <BR \/><BR \/>Dadurch soll die mutmaßliche Betrügerin wiederum potenzielle Käufer dazu bewegt haben, eine Vorauszahlung für das Fahrzeug zu tätigen, um anschließend mit dem Geld zu verschwinden. <BR \/><BR \/>Die Ermittlungen laufen weiter, um zu überprüfen, ob es weitere Opfer von Identitätsklau und Betrug geben könnte. Die Frau wurde wegen Annahme falscher Identität bei der Bozner Staatsanwaltschaft angezeigt. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>