<BR \/>Laut einem Bericht der Tageszeitung „L'Adige“ begab sich ein 50-jähriger Mann kürzlich zur Mittelschule seines Sohnes. Der 50-Jährige soll das Kind am Arm gepackt haben, offenbar, um ihn mitzunehmen.<BR \/><h3>\r\nKind wehrte sich gegen Vater <\/h3>\r\nDoch das Kind soll sich dagegen gewehrt haben und dem Vater entkommen sein. Schulpersonal und andere Eltern, die die Szene beobachtet hatten, alarmierten daraufhin die Carabinieri. <BR \/><BR \/>Die angerückten Beamten beschlossen, den Mann festzunehmen. Denn, wie sich herausstellte, hatte die Ex-Partnerin des Mannes und Mutter des Kindes kürzlich das alleinige Sorgerecht erhalten. <BR \/><h3>\r\nMann soll Sorgerechtsentzug nicht akzeptiert haben <\/h3>\r\nDiese richterliche Entscheidung soll der Verdächtige nicht akzeptiert haben und sie laut der italienischen Tageszeitung auch öffentlich kritisiert haben. Er sei dann noch weiter gegangen und habe kurzerhand beschlossen, sich seinen Sohn zurückzuholen. <BR \/><BR \/>Daran wurde er gehindert – und wegen des Verdachts auf versuchter Freiheitsberaubung angezeigt und verhaftet. Mittlerweile sitzt er nicht mehr im Gefängnis von Spini di Gardolo, gegen ihn wurde jedoch ein Kontakt- und Annäherungsverbot erlassen. Sollte er in der Nähe der Schule seines Sohnes erwischt werden, würde er sofort wieder im Gefängnis landen. <BR \/><BR \/>Die Schuldirektion hat indes die Eltern der Schüler mit einem Brief über den Vorfall und dessen Hintergründe informiert, nachdem dieser am Montag für Aufsehen gesorgt hatte.