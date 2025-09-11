<BR \/>Kürzlich haben die Carabinieri von St. Leonhard einige Jäger im Passeiertal kontrolliert. Der Fokus der Kontrollen lag darauf, ob die Waffenbesitzer alle nötigen Dokumente besitzen und ihre Waffen ordnungsgemäß aufbewahren.<BR \/><BR \/>Dabei klopften die Beamten u.a. an die Tür eines 54-Jährigen, bei dem laut Aussendung einige Unregelmäßigkeiten festgestellt worden sind. Der Mann soll einige seiner Waffen frei in der Wohnung liegen gelassen haben – anstatt sie, wie gesetzlich vorgeschrieben, verschlossen in einem Waffenschrank zu lagern. <h3>\r\nEine Waffe nicht gemeldet<\/h3>\r\nLaut Ordnungshüter nahm der Mann damit in Kauf, dass seine Waffen potenziell in die Hände von Kindern oder gar Kriminellen gelangen könnten. Weiters soll sich bei der Kontrolle herausgestellt haben, dass eine seiner Waffen nicht ordnungsgemäß gemeldet war.<BR \/><BR \/>Der Jäger wurde auf freiem Fuß wegen illegalem Waffenbesitz und Unterlassung der Bewachung von Waffen angezeigt. Die Waffen wurden beschlagnahmt.