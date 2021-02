Verdachtsfall auf Südafrika-Variante in Südtirol

Landesrat Thomas Widmann gab in der Sondersitzung des Landtags am Montag bekannt, dass der erste Verdachtsfall auf die südafrikanische Corona-Mutation in einer Südtiroler Gemeinde gemeldet worden sei.Dabei betonte er, dass der Verdacht bisher noch nicht bestätigt sei und nun überprüft werden müsse. Wie berichtet, sind in Nordtirol bereits über 200 Fälle der südafrikanische Variante durch Voll- oder Teilsequenzierung bestätigt worden.

