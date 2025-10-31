<BR \/>Das Netzwerk soll sich dabei stark auf soziale Medien gestützt haben, um junge Drogenkonsumenten gezielt anzusprechen“. Zu den von den Angeklagten genutzten Plattformen sollen laut der Behörden unter anderem Snapchat, Instagram, TikTok und Telegram gehört haben. Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das schnell abhängig macht. Es ist bis zu 50-mal stärker als Heroin. Schon wenige Milligramm können US-Angaben zufolge tödlich sein. <BR \/><BR \/>Leandro De Niro-Rodriguez ist der Sohn von Drena De Niro, der ältesten Tochter des Schauspielers. De Niro-Rodriguez hatte an der Seite seiner Mutter kleine Rollen in Filmen wie „A Star is Born“ (2018) oder „Cabaret Maxime“ (2018). Er wurde am 02. Juli 2023 in der Wohnung eines Freundes in Manhattan tot aufgefunden.