Die Verdienstmedaille der Diözese Bozen-Brixen.

Der Bischof würdigte auch den Einsatz des scheidenden Pfarrers und dankte ihm dafür. Der Papst, Bischöfe und Priester würden gehen, einer bleibe aber, Jesus Christus, betonte Ivo Muser und zeigte auf den Gekreuzigten in der evangelischen Christuskirche in Meran.„Meran ist und bleibt eine Traumstadt“, betonte Pfarrer Krautwurst beim Abschiedsgottesdienst. „Südtirol ist ein Sehnsuchtsland.“ Und die Evangelische Gemeinde von Meran sei für die Pfarrfamilie Krautwurst ein Glücksfall gewesen.„Ihr habt euch beide mit voller Kraft in diese Gemeinde eingebracht“, würdige der evangelische Dekan Heiner Bludau das Ehepaar Martin und Ulrike Krautwurst. Der evangelische Pfarrer wird in Zukunft in Rudolstadt in Thüringen wirken.