Verdins: Große Trauer um Kilian Mair (55)

Es waren Wanderer, die am Sonntagvormittag kurz vor 11.30 Uhr des Weges kamen und auf den völlig verbeulten Renault Scenic am Fuße einer sehr steilen Wiese aufmerksam wurden. Sie verständigen die Rettungskräfte (Hier lesen Sie mehr zu diesem tragischen Unfall). Allerdings war beim Eintreffen der Feuerwehren von Verdins und Schenna sowie des Notarztes im Rettungshubschrauber Pelikan 1 für Killian Mair nichts mehr zu machen. Der Notarzt konnte nur mehr den eingetretenen Tod feststellen.Warum Killian Mair, der alleine lebt, auf dem Nachhauseweg von der Bergstraße abgekommen ist, ist Gegenstand von Ermittlungen der Carabinieri Schenna.Killian Mair, der Kinder hinterlässt, war gelernter Maurer und arbeitete zuletzt bei der Firma Betonmax in Lana.Die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Verdins waren geschockt vom tödlichen Unfall. Nach Bekanntwerden des Unfalltodes von Killian Mair wurde beim Sommerfest der Feuerwehr Verdins die Musik abgedreht.