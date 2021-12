Verdorbene Lebensmittel und Corona-Verstöße

4 hätten sich als seriöse Betriebe erwiesen, heißt es in einer Presseaussendung der Carabinieri. 2 allerdings hätten die Coronaregeln und die Vorschriften zur Lebensmittelhygiene und zum Schutz der öffentlichen Gesundheit nicht eingehalten.Der Betreiber eines Restaurants in Kastelruth wurde angezeigt. Bei ihm wurden Thunfischsteaks gefunden, die in Kontakt mit Eis gelagert worden waren und Verbrennungen erlitten hatten. Außerdem wurde bei ihm Schweinefleisch gefunden, dessen Haltbarkeitsdatum fast 2 Monate zuvor abgelaufen war. 20 Kilogramm Lebensmittel wurden beschlagnahmt.Die Arbeitsinspektoren setzten den Betrieb des Lokals aus, weil sie einen Beschäftigten ohne regulären Arbeitsvertrag vorgefunden hatten. Um die Aufhebung der Aussetzung zu erwirken, muss der Betreiber seinem Angestellten einen Vertrag geben und zusätzlich eine Strafe von 2500 bis 5000 Euro zahlen.Gegen den Betreiber wurde eine weitere Strafe verhängt, weil er es versäumt hatte, den Grünen Pass eines Mitarbeiters zu kontrollieren – der keinen besaß und deshalb ebenfalls mit einer Geldstrafe belegt wurde.In Wolkenstein kontrollierten die Carabinieri kurz vor Mitternacht eine bekannte Disco-Bar, in der reges Treiben herrschte. 2 Gäste hatten keinen Grünen Pass und erhielten eine Strafe. Weil sie die Durchsetzung der Kontrolle versäumt hatte, wurde auch gegen die Betreiberin eine Strafe verhängt. Gegen sie war – wie die Carabinieri mitteilen – bereits Ende Jänner 2021 ein Bußgeld wegen eines Verstoßes gegen die Covid-Verordnung verhängt worden.In den Räumen dieses Lokals befanden sich mehr als 70 Personen, obwohl die Coronaregeln laut Carabinieri nur 48 zulassen. Sie haben daher dem Landeshauptmann geraten, das Lokal für 10 Tage zu schließen.Schließlich wurde gegen die Unternehmerin eine weitere Strafe verhängt, weil einige der Produkte, die den Kunden serviert werden sollten, abgelaufen waren.Unter den Gästen befand sich ein 22-Jähriger aus St. Christina, der den Carabinieri einen Grünen Pass vorzeigte, der jedoch einem Freund gehört. Er wurde angezeigt.

