Der offizielle Gründungsakt fand am heutigen Mittwoch auf der Fachmesse Interpoma in Bozen statt. Neben den Gründungsmitgliedern um Präsidentin Julia Hilber waren auch Vertreter der Südtiroler Apfelwirtschaft und der lokalen Politik, darunter Landwirtschaftslandesrat Luis Walcher und Harald Weis (Obmann des Südtiroler Apfelkonsortiums), mit dabei.<h3>Eine Ausbildung mit Ursprung in Südtirol<\/h3>Die Ausbildung zum Apfelsommelier wird ausschließlich in Südtirol angeboten und vom Südtiroler Apfelkonsortium gemeinsam mit dem Südtiroler Bauernbund organisiert. Sie befähigt Absolventen dazu, Apfelsorten fachlich einzuordnen und ihre sensorischen Eigenschaften verständlich zu vermitteln. Im Rahmen des Lehrgangs beschäftigen sich die Teilnehmer intensiv mit der Herkunft, den Sorten und dem Geschmacksprofil des Apfels.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389027_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Als ausgebildete Apfelsommeliers können sie schließlich bei Verkostungen vermitteln, worin sich die einzelnen Sorten unterscheiden, wie sich Geschmack, Aroma und Textur beschreiben lassen und welche kulinarischen Möglichkeiten der Apfel bietet. <BR \/><BR \/>Wie sich das Interesse an diesem Angebot entwickelt hat, zeigen auch die Zahlen: Allein im laufenden Jahr waren die Apfelsommeliers mehr als 225-mal im Einsatz und erreichten dabei rund 21.000 Personen. Die Tätigkeiten reichen von der Hotellerie und Gastronomie über Veranstaltungen und Messen bis hin zu Angeboten für Einheimische und Gäste. Die Einsätze finden dabei sowohl im In- als auch im Ausland statt. <BR \/><BR \/>Mit dem Verein „Apfelsommelier Südtirol“ erhält die bisherige Zusammenarbeit nun eine eigene Struktur. Der Verein bringt die Apfelsommeliers zusammen und fördert den Austausch und die Vernetzung unter den Mitgliedern. Als gemeinsame Anlaufstelle unterstützt er zudem die Fortbildung, damit die Mitglieder ihr Wissen vertiefen und ihre Tätigkeit laufend weiterentwickeln können.<h3>„Stärkung der Wertschätzung für unser Produkt“<\/h3>„Inhaltlich wollen wir mit dem Verein auf den Erfahrungen der ersten Jahre aufbauen. Ein Ziel ist es, Verkostungs- und Vermittlungsformate weiterzuentwickeln und eine gemeinsame Sprache zur Beschreibung der Äpfel zu festigen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft, Tourismus, Hotellerie und Gastronomie“, erklärt Julia Hilber, die dem Verein als Präsidentin vorsteht. <BR \/><BR \/>Apfelkonsortium-Obmann Harald Weis betont die Bedeutung des Apfelsommeliers für die heimische Landwirtschaft „Unsere Bauern produzieren Äpfel von hoher Qualität. Die Apfelsommeliers helfen dabei, diese Qualität und die Vielfalt der Sorten verständlich zu vermitteln und fachgerecht zu präsentieren. Damit stärken sie die Wertschätzung für unser Produkt und jene Menschen, die dahinterstehen. Die Gründung des Vereins ist eine logische Weiterentwicklung der bisherigen Arbeit und schafft eine gute Grundlage, um diese gemeinsam fortzuführen.“<BR \/><BR \/>Auch Landwirtschaftslandesrat Luis Walcher sieht in den Apfelsommeliers großes Potenzial: „Die Apfelsommeliers bringen den Menschen nicht nur den Apfel als hochwertiges Produkt näher, sondern bieten auch einen wichtigen Mehrwert für unsere Apfelwirtschaft. Gleichzeitig zeigen sie, wie Landwirtschaft und Tourismus voneinander profitieren können. Die Vereinsgründung ist eine gute Grundlage, um diese Zusammenarbeit weiter auszubauen und gemeinsame Projekte voranzubringen.“