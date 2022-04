Vereinbarung für mehr Sicherheit im Netz

In Übereinstimmung mit der sogenannten „NIS-Richtlinie“ und die daraus resultierenden Richtlinien des Innenministeriums, die darauf abzielen Cyberangriffe zu verhindern und zu bekämpfen, wurde heute eine wichtige Absichtserklärung von der Post- und Kommunikationspolizei Trentino-Südtirol und dem Unternehmen „TechnoAlpin Holding AG“ in Bozen unterzeichnet, so eine Aussendung der Quästur. Die „TchnoAlpin Holding AG“ führt international in der Planung und dem Bau von Beschneiungsanlagen für Skigebiete.Die heute unterzeichnete Vereinbarung ermöglicht es das Sicherheitsniveau,der auf dem Provinzgebiet vorhandenen Netzwerke zu erhöhen und einen stabilen Informationsaustausch zu fördern, der darauf abzielt, mögliche Cyber-Angriffe zu verhindern und ihnen entgegenzuwirken.