<BR \/>Die Landesregierung hat die Vereinbarung am 30. Dezember auf Vorschlag von Hochbau- und Vermögenslandesrat Christian Bianchi genehmigt. Darin verpflichtet sich die Gemeinde Eppan an der Weinstraße, die Grundflächen, die es für den Bau braucht, anzukaufen. So wird die Gemeinde Miteigentümerin von 59,06 Prozent des betroffenen Areals. Alle Flächen, die für öffentliche Infrastrukturen vorgesehenen sind, wie Straßen, Parkplätze, Gehwege und Grünflächen, werden hingegen unentgeltlich an die Gemeinde abgetreten.<BR \/><BR \/>„Mit dieser Vereinbarung setzen wir einen wichtigen Schritt in Richtung der Umsetzung einer für die Sicherheit und den Schutz der Menschen wesentlichen Infrastruktur. Sie ist das Ergebnis einer konkreten Zusammenarbeit zwischen Land und Gemeinde, die darauf ausgerichtet ist, wirksam auf die Bedürfnisse des Gebiets zu reagieren“, erklärt Bianchi.