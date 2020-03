Vereine drucken Eigenerklärung und Schulsachen aus

Die Sozialgenossenschaft bietet in Don Bosco/Casanova einen Unterstützungsdienst für die Bürger an, der u.a. den Einkauf von Lebensmittel, den Kauf von Medikamenten und den Druck von Schulmaterial oder andere Dienstleistungen umfasst.Telefon: 346 2239272 oder 3341699346E-Mail: [email protected] Im Stadtviertel Oberau/Haslach hat dieser Verein einen Dienst zum Druck von Schulmaterial aktiviert. Das gedruckte Material kann in der Tabaktrafik „Le coccinelle“ im St.-Gertraud-Weg 20 von 07.00-13.00 Uhr und von 15.00 bis 19.00 Uhr abgeholt werden. Darüber hinaus werden Eigenerklärungen für Ausgänge und Fahrten (eine pro Person) kostenlos verteilt.Der Dienst bietet auch einen Lebensmitteleinkaufsservice an.WhatsApp: 320 7766567E-Mail: stampa.lecoccinellegmail.comDer Verein hat einen Druckdienst für Schulmaterialien aufgebaut. Schreiben Sie einfach eine E-Mail mit der zu druckenden Datei als Anhang und geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen sowie Ihre Telefonnummer an. Sie werden direkt vom Verein kontaktiert, um das gedruckte Material abzuholen.Telefon: 0471 400108 Montag bis Freitag 10-12.30 UhrAdresse: Claudia- Augusta- Straße 111Das Jugendzentrum bietet Unterstützung bei der Durchführung und Korrektur von Hausaufgaben an.E-Mail: [email protected] Facebook: Vintola 18Das Team von TesLab - Arciragazzi hat einen Online-Aufgaben-Helpdesk direkt auf der Facebook-Seite TesLab - Arciragazzi und auf Instagram teslab_arciragazzi aktiviert.Telefon: 338 9119001, 340 9927641, 346 5295101

