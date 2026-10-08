<b>Beim Faschingsumzug, den lokale Vereine gemeinsam organisieren, stürzt eine Person von einem nicht ausreichend gesicherten Wagen und verletzt sich. Wer übernimmt die Haftung?<\/b><BR \/>Alexander Kritzinger: Um diese Frage zu beantworten, muss man zunächst zwischen anerkannten und nicht anerkannten Vereinen unterscheiden. Bei Ersteren haftet der Verein mit seinem Vermögen. Die handelnden Personen, etwa Präsidenten oder Obleute, haften grundsätzlich nicht persönlich. Eine Ausnahme kann beispielsweise dann vorliegen, wenn Funktionäre gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen.<BR \/><BR \/><b>Wie ändert sich die Haftungsfrage, wenn der Verein nicht anerkannt ist und somit keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt?<\/b><BR \/>Kritzinger: In diesem Fall haftet der Verein, daneben aber auch jene Personen, die im Namen des Vereins gehandelt haben. Werden beispielsweise technische Geräte bestellt, die anschließend nicht aus der Vereinskasse bezahlt werden können, so kann es sein, dass die Person, die die Bestellung im Namen des Vereins vorgenommen hat, mit ihrem Privatvermögen dafür einstehen muss. Anders verhält es sich selbstverständlich bei strafrechtlichen Sachverhalten: Begeht eine Person im Rahmen ihrer Tätigkeit eine Straftat, ist diese selbst dafür verantwortlich.<BR \/><BR \/><b>Für Funktionäre kann es also durchaus ums eigene Geld gehen. Wie können sie sich gegen dieses Risiko absichern?<\/b><BR \/>Kritzinger: Neben einer allgemeinen Vereinshaftpflicht ist besonders bei nicht anerkannten ehrenamtlichen Vereinigungen eine zusätzliche Versicherung für Funktionäre wie Präsidenten oder Direktoren empfehlenswert. Es gibt dafür verschiedene Angebote, bei denen je nach Vertrag nicht nur der Verein, sondern auch Funktionäre und Mitglieder mitversichert werden können.<BR \/><BR \/><b>Ein 16-Jähriger hilft beim Aufbau des Vereinsfestes und verletzt sich dabei. Wird die Versicherungsfrage komplizierter, wenn ein Minderjähriger beteiligt ist?<\/b><BR \/>Kritzinger: Mitglieder sind theoretisch über den Verein mitversichert – unabhängig davon, ob sie minderjährig oder erwachsen sind. Verletzt sich ein minderjähriges Mitglied etwa bei der Mithilfe bei einem Fest, greift daher grundsätzlich der Versicherungsschutz. Rechtlich gesehen besteht hier kein Unterschied. Hinzu kommt, dass Minderjährige in der Regel keine leitenden Funktionen wie jene eines Präsidenten oder Direktoren ausüben und damit auch nicht in dieser Funktion persönlich haften.<BR \/><BR \/><b>Kommen solche Fälle von Unfällen, Verletzungen oder Schäden innerhalb des Vereinswesens in der Praxis häufig vor?<\/b><BR \/>Kritzinger: Solche Fälle kommen durchaus ab und zu vor, meistens wird darüber jedoch nicht in den Medien berichtet.