Darum legen Benno Neumairs Anwälte Berufung ein

Verteidigung: Benno Neumair nicht zurechnungsfähig

Darin sparen sie nicht mit Kritik an der Berichterstattung zum Elternmord: Es sei ein „Medienprozess“ gewesen – umso bedeckter halten sich die Verteidiger jetzt zu ihren Berufungsgründen. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass sie bei den voneinander abweichenden Gutachten zur Schuldfähigkeit von Benno Neumair zum Tatzeitpunkt ansetzen.Wie berichtet, waren sich alle 11 Sachverständigen einig gewesen, dass Benno Neumair an einer Persönlichkeitsstörung leidet – inwieweit diese seine Taten beeinflusst haben könnte, darüber gingen die Auffassungen aber auseinander. Die Experten von Staatsanwaltschaft und Nebenklägern waren zum Schluss gekommen, dass Benno Neumair sowohl beim Mord an seinem Vater als auch jenem an seiner Mutter am 4. Jänner 2021 bei klarem Verstand gewesen sei. Das Schwurgericht hatte sich dieser Sichtweise angeschlossen.Laut Urteilsbegründung sei durch die Beweisführung kein Hinweis zutage getreten, wonach der Angeklagte einen psychotischen Schub erlitten haben könnte. Vielmehr zeugte sein Verhalten sowohl vor als auch nach der Tat von seiner vollen Einsichts- und Willensfähigkeit, stellte das Schwurgericht fest. Damit hatte sich das Gericht vom Ergebnis des Amtsgutachtens gelöst, demzufolge Benno Neumair beim Mord an Peter Neumair nur eingeschränkt zurechnungsfähig gewesen sei.Die Verteidigung war noch weiter gegangen. Benno Neumairs Persönlichkeitsstörung sei schwer und ursächlich für seine Taten gewesen: Er sei beim Mord an seinem Vater überhaupt nicht und bei jenem seiner Mutter nur teilweise schuldfähig gewesen. Somit ist nicht auszuschließen, dass die Verteidigung im Berufungsschwurgerichtsverfahren, das wahrscheinlich im Herbst beginnt, ein neues psychiatrisches Amtsgutachten beantragen könnte.Eine weitere Forderung dürfte die Anerkennung der allgemein mildernden Umstände betreffen. Das Schwurgericht hatte Benno Neumair diese verwehrt, u.a. weil sein Geständnis nicht aus Reue erfolgt sei. Auch während des Prozesses habe er „nicht den Schimmer einer kritischen Bewertung seiner Taten“ gezeigt.