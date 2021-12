Verfahren um Seilbahnunglück auf Juli verschoben

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Hintergrund seien die weiterhin andauernden Untersuchungen der Gutachter zur Unglücksursache.Diese hatten sich wegen des späten Abtransportes der Gondel vom Unfallort Anfang November verzögert.Das Seilbahnunglück geschah am 23. Mai, als das Zugseil kurz vor der Bergstation riss und die Kabine mit 15 Menschen an Bord in die Tiefe stürzte und zerschellte. Eigentlich hätten die Notbremsen am Tragseil greifen müssen, um ein Abstürzen zu verhindern. Allerdings waren sie mit Klammern blockiert, da sie laut Ermittlungen zuvor für Störungen im Betrieb gesorgt hatten.14 Insassen starben damals. Nur der kleine Eitan aus Israel hatte den Absturz schwer verletzt überlebt und seine Eltern, Urgroßeltern und einen kleinen Bruder bei dem Unglück verloren.Die Gutachter haben laut Ansa nun bis zum 30. Juni Zeit, ihre schriftlichen Ergebnisse vorzulegen. Mitte Januar ist demnach außerdem die Untersuchung eines wichtigen Verbindungsteils geplant, das im Zusammenhang mit der bislang nicht geklärten Ursache für den Riss des Seils steht.

apa