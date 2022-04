Verfahren: Vorwürfe gegen Ex-SAD-Spitze eingestellt

Gert Lanz - Foto: © acerojp

Ingomar Gatterer - Foto: © DLife/RM

Der Fall ist durch die Ermittlungen zu der im Sommer 2018 abgeblasenen Ausschreibung der Buskonzessionen ans Tageslicht gekommen. Wie aus den im Zuge der Ermittlungen abgehörten Telefongesprächen und beschlagnahmten Unterlagen hervorgeht, hatte es zwischen Gatterer und Lanz Verhandlungen für den Kauf der Betriebshalle von Lanz Metall gegeben.Zumal sich der Betrieb von Gert Lanz damals in finanziellen Schwierigkeiten befand, hätte durch den Verkauf ein drohender Konkurs abgewendet werden können. Das Angebot belief sich auf 4,5 Millionen Euro. Die beiden Parteien verhandelten über mehrere Monate hinweg. Wenige Monate nach den Landtagswahlen und der Wahl von Lanz zum SVP-Fraktionssprecher ließ dieser das Geschäft schlussendlich aber platzen.In der Folge erstattete Lanz Anzeige gegen Gatterer und Vettori. In dieser bezichtigte er die beiden, dass ihm zusätzlich zu den im Kaufvertrag festgeschriebenen 4,5 Mio. Euro noch zusätzliche 100.000 bis 150.000 Euro angeboten worden seien, wenn er im Landtag gegen die geplante Inhouse-Vergabe der Konzessionen stimmen würde.In der Folge hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Gatterer und Vettori eingeleitet. Die Ermittlungshypothese lautete auf Anstiftung zur Korruption (Art. 322 StGB).Nun ist die Staatsanwaltschaft zum Schluss gekommen, dass sich die beiden nichts haben zu Schulden kommen lassen. Demnach hätten Gatterer und Vettori in einem abgehörten Telefongespräch, das noch vor Lanz‘ Anzeige erfolgt war, gemeint, dass der Ankauf der Betriebshalle für die SAD uninteressant sei.Laut Staatsanwaltschaft gehe weder aus beschlagnahmten Unterlagen noch aus Abhörprotokollen hervor, dass mit dem Kauf der Betriebshalle die Stimmabgabe des damaligen SVP-Fraktionssprechers hätte beeinflusst werden sollen.Schließlich beantragte die Staatsanwaltschaft die Einstellung des Verfahrens gegen Gatterer und Vettori. Emilio Schönsberg, Richter für die Vorerhebungen, hat dem Antrag nun stattgegeben und die Archivierung des Verfahrens angeordnet.Gatterer hat bereits angekündigt, dass er sich mögliche rechtliche Schritte gegen Gert Lanz vorbehält. Gut möglich, dass der streitbare Ex-SAD-Chef nun eine Klage wegen Rufschädigung in Erwägung zieht.