Gegen 17 Uhr hatte eine Streife bei Verkehrskontrollen einen schwarzen Mercedes anhalten wollen. Der Fahrer ignorierte jedoch die Aufforderung der Beamten, beschleunigte und setzte seine Fahrt laut Aussendung der Carabinieri fort. Dabei soll er laut Angaben der Einsatzkräfte mehrere gefährliche Fahrmanöver durchgeführt haben.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri nahmen umgehend die Verfolgung auf und konnten das Fahrzeug wenig später in der Nähe des „Putzerhofes“ stoppen. In dem Mercedes befanden sich zwei Männer im Alter von jeweils 55 Jahren aus Rho (Mailand), die derzeit in einer Pension in Meransen untergebracht sind. Beide sind den Behörden bereits bekannt.<BR \/><BR \/>Wieso sich die beiden der Fahrzeugkontrolle entziehen wollten, kam bei einer anschließenden Durchsuchung ans Licht: Bei einer anschließenden Kontrolle wurden beim Beifahrer rund zwei Gramm Kokain sichergestellt.<BR \/><BR \/>Dem Fahrzeuglenker wurde der Führerschein umgehend eingezogen, das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Der Beifahrer wurde als Konsument von Betäubungsmitteln gemeldet.