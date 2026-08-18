Alles nahm seinen Lauf, als eine Streife der Stadtpolizei in der Reschenstraße ein Fahrzeug bemerkte, dessen Lenker nicht angeschnallt war und während der Fahrt ein Handy in der Hand hielt ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/video-verfolgungsjagd-durch-bozen-endet-mit-unfall" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wir haben berichtet<\/a>). Außerdem stellten die Beamten fest, dass der Pkw obendrein nicht versichert war.<BR \/><BR \/> „Mit Blaulicht, Sirene und Anhaltekelle forderten die Polizisten den Fahrer zum Stoppen auf. Dieser beschleunigte jedoch plötzlich und ergriff die Flucht durch mehrere Straßen der Landeshauptstadt“, heißt es in einer Aussendung der Stadtgemeinde Bozen.<h3>\r\nEinbruchswerkzeug und Drogen im Fahrzeug<\/h3>Während der Verfolgungsjagd fuhr der Mann, ein 28-jähriger italienischer Staatsbürger, mit hoher Geschwindigkeit, benutzte teilweise Radwege, fuhr in Einbahnstraßen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und überquerte Kreuzungen trotz roter Ampel. Während der Flucht wurden zudem mehrere Fahrzeuge beschädigt, wie die Stadtpolizei betonte. Die wilde Verfolgungsjagd endete schließlich in der Trienter Straße, wo es einer Streife der Stadtpolizei gelang, den Flüchtenden zu stoppen.<BR \/><BR \/>Bei der Verfolgungsjagd wurden vier Beamte leicht verletzt. Ein Polizist musste im letzten Moment zur Seite springen, als er den Flüchtenden auf der Loretobrücke zum Anhalten aufforderte – der Fahrer machte keinerlei Anstalten, stehen zu bleiben. Bei einer anschließenden Kontrolle fanden die Beamten im Fahrzeug Einbruchswerkzeug sowie Drogen, die beschlagnahmt wurden. Der Mann wurde verhaftet und der Justizbehörde überstellt.