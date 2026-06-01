Wie aus einer Aussendung hervorgeht, wurden im Rahmen verstärkter Kontrollen zur Kriminalitätsbekämpfung mehrere gezielte Einsätze in verschiedenen Stadtvierteln durchgeführt.<h3>\r\nWilde Verfolgung unter Alkoholeinfluss<\/h3>Der aufsehenerregendste Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag im Stadtviertel Don Bosco. Eine Polizeistreife bemerkte dort ein hochmotorisiertes Fahrzeug, das mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Als die Beamten das Auto mit Blaulicht und Warnsignalen anhalten wollten, gab der Fahrer weiter Gas, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen mehrere geparkte Autos.<BR \/><BR \/>Der Fahrer stieg daraufhin aus und flüchtete zu Fuß. Nach einer Verfolgung und einem Handgemenge konnte der Mann festgenommen werden. Laut Polizei handelt es sich um einen 21-jährigen Italiener mit Vorstrafen. Er wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und tätlichen Angriffs auf einen Beamten festgenommen. Zudem wurde er wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss angezeigt. Sein Führerschein wurde eingezogen, das Fahrzeug beschlagnahmt. Ein Polizeibeamter erlitt bei dem Einsatz Verletzungen, die laut Angaben der Polizei innerhalb von fünf Tagen ausheilen sollen.<h3>\r\nFamilienstreit führt zu Polizeieinsatz<\/h3>Auch am Sonntag kam es zu einem weiteren Zwischenfall. Die Einsatzkräfte wurde wegen eines Familienstreits alarmiert. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein Mann nach einem Streit mit seiner Partnerin die Eingangstür sowie den Aufzug beschädigt hatte und anschließend geflüchtet war.<BR \/><BR \/>Während des Einsatzes kehrte der Mann zurück und griff laut Polizei die Beamten an. Danach versuchte er erneut zu flüchten, wurde aber nach kurzer Verfolgung festgenommen. Der 26-jährige tunesische Staatsbürger mit Wohnsitz in Deutschland wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und tätlichen Angriffs auf einen Beamten festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Zwei Beamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.<h3>\r\nLadendiebstahl und Ausweisung<\/h3>Am Wochenende zeigte die Polizei zudem zwei Personen wegen Ladendiebstahls sowie eine weitere Person wegen Missachtung einer Ausweisungsverfügung an.<BR \/><BR \/>Außerdem wurde ein 22-jähriger Gambier, der im Dezember wegen Stalkings festgenommen worden war, nach seiner Haftentlassung in ein Rückführungszentrum nach Rom gebracht. Laut Polizei habe sich bei weiteren Ermittlungen herausgestellt, dass sich der Mann illegal in Italien aufhielt. Polizeipräsident Giuseppe Ferrari ordnete deshalb die Ausweisung an.<BR \/><BR \/>Insgesamt kontrollierte die Staatspolizei am Wochenende 155 Personen und 18 Fahrzeuge.