Verfolgungsjagd in Marling: Ein 16-Jähriger war am Steuer

Am Auto entstand Totalschaden. - Foto: © Videoaktiv Schnals

Beim Alarm kurz nach Mitternacht waren die Einsatzkräfte noch von einem gewöhnlichen Verkehrsunfall ausgegangen (STOL hat berichtet): Tatsächlich hatte der Fahrer bei einer wilden Verfolgungsjagd mit der Stadtpolizei von Meran bis nach Marling in der dortigen Nörderstraße die Kontrolle über den Ford Ka verloren und war gegen eine Mauer geprallt.Ersten Rekonstruktionen der Ermittler zufolge dürfte der 16-jährige Nicht-EU-Bürger aus dem Osten das Auto ohne Wissen des Eigentümers aus einer privaten Garage gefahren haben. Dort war es abgestellt gewesen, weil es nicht versichert war.Bei seiner nächtlichen Spritztour geriet der junge Mann aber in eine Kontrolle der Stadtpolizei. Statt anzuhalten flüchtete er, die Streife auf den Fersen.Nach seinem unfreiwilligen Stopp an der Mauer in der Marlinger Nörderstraße muss er sich nun verantworten: Er wurde angezeigt, das Auto beschlagnahmt.