<BR \/><BR \/>Der Vorfall ereignete sich gegen ein Uhr nachts während einer Gebietskontrolle der Carabinieri. Bei einem Kontrollpunkt in Toblach ignorierte ein Fahrzeug mit französischem Kennzeichen die Aufforderung zum Anhalten und flüchtete.<BR \/><BR \/>Die in der Umgebung eingesetzten Streifen nahmen sofort die Verfolgung auf. Nach einer kurzen Verfolgung verließen die Insassen das Fahrzeug und flohen zu Fuß in die umliegenden Waldgebiete, wodurch sie zunächst entkommen konnten.<BR \/><BR \/>Daraufhin wurden weitere Einheiten der Carabinieri hinzugezogen und koordinierte Suchmaßnahmen eingeleitet. Unterstützt wurden die Ermittlungen auch durch die Auswertung von Hinweisen sowie von Bildern der Videoüberwachungssysteme, wodurch der Suchbereich eingegrenzt werden konnte.<BR \/><BR \/>Am folgenden Vormittag konnten die drei rumänischen Staatsbürger schließlich im Ortszentrum von Toblach ausfindig gemacht werden. Einer der Männer versuchte beim Erblicken der Einsatzkräfte erneut zu fliehen, wurde jedoch rasch eingeholt und angehalten. Die beiden anderen Personen konnten ohne weitere Schwierigkeiten gestoppt werden.<BR \/><BR \/>Die drei Männer wurden anschließend zur Carabinieri-Station nach Innichen gebracht. Nach Abschluss der Identifizierung wurden sie angezeigt. Sie müssen sich wegen des Widerstands gegen einen Amtsträger verantworten. Dem Fahrer des Fahrzeugs wird zusätzlich gefährliche Flucht vorgeworfen.