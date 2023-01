Verfolgungsjagd mit 29-jährigem Tunesier auf Scooter

Es war gegen 19 Uhr, als den Carabinieri von Salurn auf der Brennerstaatsstraße ein weißer Scooter auffiel, der gefährliche Manöver fuhr. Daraufhin versuchten die Beamten, den Scooter-Fahrer anzuhalten – ohne Erfolg. Der Fahrer floh.Bei einer Kontrolle des Kennzeichens im System sahen die Carabinieri, dass der Scooter am selben Nachmittag in Verona als gestohlen gemeldet worden war.Sofort nahmen die Carabinieri die Verfolgung auf. Der Scooter-Fahrer war aber hartnäckig und ließ sich nicht anhalten. Erst nach einer Weile, nachdem sich auch Streifen aus Branzoll und Bozen an der Verfolgung beteiligt hatten, verlor der 29-jährige Tunesier die Kontrolle über den Scooter und fiel unweit des Interspar in der Industriezone in Bozen zu Boden.Die Beamten nahmen den Flüchtigen fest und brachten ihn auf die Wache. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 29-jährige Tunesier keine Aufenthaltsgenehmigung hatte und vor rund einem Jahr in Noale in Venetien verhaftet worden war, weil er in eine Wohnung eingebrochen war.