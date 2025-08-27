Der 42-jährige Argentinier war am Dienstag gegen 19 Uhr mit seinem Fahrrad im Bereich des Marktgrabens in Innsbruck unterwegs. Weil er auf die Zebrastreifen gefahren und dadurch Fußgänger gefährdet haben soll, wollte ihn Polizeistreife anhalten. <h3>\r\nPassant stellte sich Argentinier in den Weg <\/h3>Er soll die Anhaltezeichen jedoch mehrfach missachtet und die Flucht ergriffen haben. Am Marktplatz stellte sich dem Verdächtigen ein aufmerksamer Passant in den Weg wodurch er gezwungen war, anzuhalten. Ein Beamter, der den Mann zu Fuß verfolgt hatte, fasste den Argentinier. <h3>\r\nTritte gegen Brust und Bauch <\/h3>Der Südamerikaner gab aber nicht auf: So soll er versucht haben, den Beamten ins Gesicht zu schlagen, darüber hinaus trat er gegen den Brust- und Bauchbereich des Ordnungshüter und verletzte ihn, heißt es in einer Aussendung der Polizei. <BR \/><BR \/><BR \/>Schließlich gelang es weiteren Streifen der Polizei, die in der Zwischenzeit angerückt waren, den Verdächtigen festzunehmen. Der Mann wird auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck zur Anzeige gebracht.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>