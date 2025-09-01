<BR \/>Gegen 15 Uhr wurden Polizei sowie die Feuerwehren Unterlangkampfen und Kufstein alarmiert: Am Flugplatz Unterlangkampfen war es zu einem Unfall mit einem verwickelten Leichtflugzeug gekommen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207035_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dort eingetroffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass bei dem Unfall niemand verletzt worden war – auch der 56-jährige Pilot aus Deutschland nicht. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207038_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wie sich herausstellte, soll der Pilot bei der Landung vergessen haben, das Fahrwerk auszufahren – die Maschine kam auf dem Boden nach etwa 50 Metern zum Stehen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207041_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am Leichtflugzeug entstand erheblicher Sachschaden – die Maschine musste von den Einsatzkräften geborgen und abtransportiert werden.