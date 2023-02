Vergewaltigung: Verteidigung erhält Einsicht in Handyvideos

Die Verteidiger erhoffen sich darin entlastende Elemente, die zur Enthaftung ihrer Mandanten bzw. zu deren Überführung in den Hausarrest führen könnten.Einen ersten Antrag hat U-Richterin Elsa Vesco abgewiesen. Die Verteidiger wollen Rekurs einlegen.Bekanntlich wird 3 Männern aus dem Kosovo im Alter von 22, 26 und 28 Jahren zur Last gelegt, einer Urlauberin (30) in der Nacht auf den 17. Jänner sexuelle Gewalt angetan zu haben – im Auto und in einem Hotelzimmer in Gröden. Auch Freiheitsberaubung wird ihnen vorgehalten.Alle 3 Verdächtigen sitzen derzeit im Gefängnis von Trient in Beugehaft. Die Verdächtigen haben gegenüber ihren Verteidigern beteuert, sie seien überzeugt, dass die sexuellen Handlungen mit der Frau einvernehmlich gewesen seien.