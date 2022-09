Vergewaltigungsvorwürfe: 8 Jahre und 2 Monate für Alberto Genovese

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, entschied die Richterin für die Vorverhandlungen in Mailand, Chiara Valori, in dem abgekürzten Verfahren.Genoveses Ex-Freundin Sarah Borruso, die in einem Fall mitangeklagt war, wurde ebenfalls zu 2 Jahren und 5 Monaten verurteilt. Das Gericht erkannte alle von der Staatsanwaltschaft erhobenen Anklagen an.Alberto Genovese ging hinaus, ohne zu sprechen, mit seiner Schwester an seiner Seite, und ohne auf die Fragen der Reporter zu antworten. „Wir warten auf die Begründung“, sagten seine Verteidiger Luigi Isolabella und Davide Ferrari. „Wir sind nach wie vor zuversichtlich und warten auf die Urteilsbegründung“, erklärte die Anwältin Gianmaria Palminteri, die Genoveses Ex-Freundin Sarah Borruso unterstützt. Auch sie antwortete nicht auf die Fragen der Reporter, als sie den Gerichtssaal des abgekürzten Prozesses verließ.Der Anwalt Luigi Liguori, Rechtsbeistand des damals 18-jährigen Models, das im Oktober 2020 missbraucht worden war, erklärte, er sei mit dem „finanziellen“ Teil des Urteils gegen Genovese nicht zufrieden: Das Gericht setzte eine vorläufige Entschädigung von 50.000 Euro für die junge Frau fest. Die Entschädigung wird in vollem Umfang vor dem Zivilgericht festgelegt. „Es ist niedriger, als wir erwartet haben“, erklärte Rechtsanwalt Liguori, der in dem Prozess eine Entschädigung von etwa 1,5 Millionen Euro gefordert hatte und darauf hinwies, dass das Mädchen nach dem Vorfall nicht mehr arbeiten konnte und zu 40 Prozent behindert war.