Vergiftete Babys: Krankenschwester aus Untersuchungshaft entlassen

Die Frau war in der vergangenen Woche wegen Verdachts auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung in Untersuchungshaft gekommen. Ermittler hatten in ihrem Krankenhaus-Spind eine Spritze mit Muttermilch und Morphium entdeckt. Die Frau bestritt den Tatvorwurf.





Im Ulmer Klinikum waren im Dezember 5 Säuglinge wegen lebensbedrohlicher akuter Atemnot behandelt worden . Erst Wochen nach den Notfällen hatten rechtsmedizinische Untersuchungen eine Morphiumvergiftung ergeben.

dpa