Vergifteter Champagner: Restaurant-Besucher in Bayern stirbt

Nach dem Tod eines Restaurantbesuchers in Weiden in der bayerischen Oberpfalz steht fest: In einer Flasche Champagner befand sich die Droge Ecstasy - und zwar „in erheblicher Konzentration“, wie der Leitende Oberstaatsanwalt Gerd Schäfer am Montag nach einer toxikologischen Untersuchung des Flascheninhaltes sagte. Unklar sei, wie die Droge in die Flasche kam.