Keine Summe der Welt kann ungeschehen machen, was im Juni 2023 auf einer Alm am Trentiner Nonsberg geschehen ist. Rund sieben Millionen Euro Schadenersatz fordern die Eltern und Großeltern jenes Mädchens, das damals im Alter von nur zwei Jahren nach einer Mahlzeit auf der „Malga Nuova“ in Coredo an dem gefährlichen Hämolytisch-urämischen Syndrom (HUS) erkrankte.<BR \/><BR \/>Die außergerichtliche Zahlungsaufforderung, die als erster formaler Schritt vor einer möglichen Zivilklage gilt, richtet sich nicht allein gegen den damaligen Bewirtschafter der Alm. Die Rechtsvertreter der Familie sehen eine Mitverantwortung bei einer ganzen Reihe öffentlicher Institutionen: Neben dem Pächter wurden auch der Trentiner Sanitätsbetrieb, die Gemeinde Predaia, die Autonome Provinz Trient sowie die Eigenverwaltung Bürgerlicher Nutzungsrechte (ASUC) von Coredo als Eigentümerin der Struktur in die Pflicht genommen, wie die Trentiner Tageszeitung „l'Adige“ berichtet.<h3>\r\nBleibende Schäden an Nieren und Nervensystem<\/h3>Der Hintergrund der hohen Forderung sind die gravierenden, dauerhaften Folgen der Vergiftung. Nach dem Almbesuch Ende Juni 2023 musste das Kleinkind zunächst ins Krankenhaus eingeliefert und schließlich auf die Intensivstation nach Padua verlegt werden. Dort stellten die Ärzte die Diagnose HUS – eine schwere Infektionskrankheit, die meist durch bestimmte Kolibakterien in verunreinigten Lebensmitteln ausgelöst wird. Das Mädchen überlebte, trägt jedoch bis heute schwere neurologische und organische Beeinträchtigungen an den Nieren davon.<BR \/><BR \/>Während nun das Ringen um die finanzielle Entschädigung beginnt, läuft auf strafrechtlicher Ebene die juristische Aufarbeitung bereits. Im Dezember 2025 erhob die Staatsanwaltschaft Trient Anklage gegen Igor Rizzardi, den Konzessionsinhaber und Pächter der Malga Nuova. Er muss sich wegen schwerer fahrlässiger Körperverletzung sowie wegen Verstößen gegen das betriebliche Hygienekonzept (HACCP) verantworten. Sollte es im Zivilverfahren zu einer Einigung kommen und die Familie ihren Strafantrag zurückziehen, könnte der Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung allerdings fallen gelassen werden.<BR \/><BR \/> Rizzardi hatte laut Ermittlern von Beginn an umfassend mit den Behörden kooperiert. Im Zuge der damaligen Untersuchungen waren auf der Alm 450 Käselaibe beschlagnahmt und Wasserproben entnommen worden.<h3>\r\nBürgermeisterin und Amtsvorgänger entlastet<\/h3>Keinen strafrechtlichen Vorwurf macht die Justiz hingegen der politischen Führung der Gemeinde Predaia. Sowohl für die amtierende Bürgermeisterin Giuliana Cova als auch für ihren Vorgänger Paolo Forno, der das Amt bis September 2020 innehatte, beantragte die Staatsanwaltschaft die Einstellung des Verfahrens. Gegen beide war im Zusammenhang mit der Überwachung der lokalen Wasserquellen („Sorgente malga“ und „Presa malga“) ermittelt worden – bei Cova ging es um fehlende Kontrollen vor der Almöffnung im April 2023, bei Forno um ausgebliebene Analysen und Instandhaltungsarbeiten in den Jahren 2017 bis 2019.<BR \/><BR \/> Die Ermittlungen ergaben jedoch keinerlei Unregelmäßigkeiten in ihrer Amtsführung, die in Zusammenhang mit der Erkrankung des Mädchens stünden.<h3>Der Schatten des Falls Mattia Maestri<\/h3>Dass der Fall am Nonsberg und weit darüber hinaus für besonders große Bestürzung sorgt, liegt auch an der Vorgeschichte des Ortes. Coredo war bereits Schauplatz einer ähnlichen, noch tragischeren Verkettung: Der kleine Mattia Maestri war erst vier Jahre alt, als er nach dem Verzehr von kontaminiertem Rohmilchkäse aus der örtlichen Sennerei ebenfalls an HUS erkrankte. Neun Jahre lang lag der Junge im Wachkoma, ehe er am 2. August dieses Jahres starb.<BR \/><BR \/>Mattias Vater, Giovanni Battista Maestri, hatte über all die Jahre öffentlich dafür gekämpft, die Sicherheitsstandards bei Rohmilchprodukten zu verschärfen, um anderen Familien ein ähnliches Schicksal zu ersparen.