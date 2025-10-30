Für den Lenker (72) des Krankentransportwagens, der auf einen Lkw aufgefahren war, wurde ein Vergleich über ein Jahr und sechs Monate Haft abgesegnet.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft hatte dem freiwilligen Sanitäter des Weißen Kreuzes fahrlässige Tötung im Straßenverkehr („omicidio stradale“) vorgeworfen. <BR \/><BR \/>Vorverhandlungsrichterin Giulia Rossi setzte die Strafe zur Bewährung aus. Auch verfügte sie, dass der Führerschein, der den 72-Jährigen zur Lenkung von Krankentransportwagen berechtigt, für den Zeitraum von einem Jahr ausgesetzt bleibt. Nebenkläger gab es im Verfahren nicht, die Versicherung des Weißen Kreuzes hat den Hinterbliebenen der Todesopfer Schadenersatz geleistet. <h3>Ein Krankentransport wird zur Todesfahrt<\/h3> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ein-krankentransport-wird-zur-todesfahrt-suedtirol-trauert-mit-dem-weissen-kreuz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet, <\/a>war der 72-Jährige mit einem Krankentransportwagen (KTW) des Landesrettungsvereins gegen einen auf der Notspur stehenden Lkw aufgefahren. Beim Aufprall wurde die rechte Seite des KTW so arg in Mitleidenschaft gezogen, dass die dort sitzenden Personen eingeklemmt wurden. <BR \/><BR \/>Martin Staudacher aus Sterzing (54), der seine Mutter zu einer medizinischen Untersuchung begleitet hatte, und Giampaolo Crepaz (64) aus Pfitsch, der auch eine Visite absolviert hatte, erlagen ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Staudachers Mutter und der KTW-Fahrer selbst wurden verletzt.