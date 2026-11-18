Nach ersten Erkenntnissen soll der ältere Mann seinen jüngeren Verwandten versehentlich erschossen haben, weil er ihn für ein Wildschwein hielt. Anschließend soll er sich aus Verzweiflung selbst das Leben genommen haben.<BR \/><BR \/>Das Unglück ereignete sich in einem schwer zugänglichen Waldgebiet oberhalb der Gemeinde Quiliano im Hinterland von Savona. Bei den beiden Todesopfern handelt es sich um den 70-jährigen Giuseppe Ghiso und seinen 26-jährigen Cousin Emilio Ghiso. Beide lebten im Hinterland der ligurischen Küstenstadt.<BR \/><BR \/>Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 70-Jährige während einer gemeinsamen Wildschweinjagd einen Schuss abgegeben und dabei seinen jüngeren Cousin tödlich getroffen haben. Als er erkannte, was geschehen war, soll er seine Waffe gegen sich selbst gerichtet haben. Der genaue Ablauf ist allerdings noch nicht geklärt.<h3>\r\nErmittler untersuchen die Hintergründe<\/h3>Feuerwehr, Carabinieri und Rettungskräfte waren in dem unwegsamen Gelände im Einsatz. Unterstützt wurden sie von weiteren Jägern, die an der Jagd teilgenommen hatten und sich bereits in der Anfangsphase an den Rettungsmaßnahmen beteiligten.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri haben Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände der Tragödie zu rekonstruieren. Dazu werden die Aussagen der anwesenden Jäger aufgenommen und Spuren am Unglücksort gesichert. Das betroffene Waldgebiet bleibt während der Untersuchungen von den Sicherheitskräften abgesperrt und überwacht.<h3>\r\n„Eine absurde Tragödie“<\/h3>Bestürzt über den Tod der beiden Männer zeigte sich laut einem Bericht von „La Stampa“ Francesco Ciocca vom italienischen Jagdverband Federcaccia in Savona. Er kannte beide Opfer persönlich. Giuseppe Ghiso, der sich Renato nennen ließ, und sein jüngerer Cousin Emilio gehörten einer erfahrenen Jagdgruppe an, die Wildschweine bejagte, um deren Bestand im Zusammenhang mit der Afrikanischen Schweinepest zu reduzieren.<BR \/><BR \/>Wie es zu dem tödlichen Schuss kommen konnte, sei noch unklar, erklärte Ciocca. Möglicherweise habe sich Emilio plötzlich bewegt, als sein Cousin ein Wildschwein erblickte und das Feuer eröffnete. Dabei könnte der 26-Jährige getroffen worden sein.<BR \/><BR \/>Als Giuseppe Ghiso begriffen habe, was passiert war, habe er sich vermutlich aus Verzweiflung erschossen. „Eine absurde Tragödie“, sagte Ciocca. Besonders betroffen zeigte er sich vom Tod des jungen Mannes. Emilio habe bei seinen Eltern gelebt und an der Universität Turin studiert. Ciocca beschrieb ihn als anständigen jungen Mann.<BR \/><BR \/>Ob sich das Unglück tatsächlich so zugetragen hat, müssen nun die weiteren Ermittlungen klären.