Der Unfall ereignete sich am Freitagabend auf der Südspur zwischen Franzensfeste und Vahrn <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-unfall-auf-der-brennerautobahn-2" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. <BR \/><BR \/>Perrina war mit einem Pkw des Typs Alfa Romeo unterwegs. Der 81-Jährige verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Auto, das sich daraufhin überschlug. Der Mann, der alleine im Auto war, wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er starb noch am Unfallort.<BR \/><BR \/>Perrina stammte ursprünglich aus Süditalien und war bereits seit einiger Zeit in Bozen ansässig.