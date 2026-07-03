Vier Menschen mussten ihre Häuser verlassen, rund 200 Feuerwehrleute kämpften über Stunden gegen die Flammen, der Sachschaden geht in die Millionen. Das ist die Bilanz des nächtlichen Großbrandes in Fraviano di Vermiglio.<BR \/><BR \/>Das Feuer war laut einer Mitteilung der Autonomen Provinz Trient gegen 1 Uhr nachts ausgebrochen. Betroffen waren eine Scheune, drei Wohnhäuser und ein Wirtschaftsgebäude. Zudem wurden das Dach der Kirche sowie teilweise auch jenes des Kirchturms von den Flammen zerstört.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1331649_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dank des massiven Einsatzes von 16 Freiwilligen Feuerwehren, unterstützt von der Berufsfeuerwehr Trient, konnte ein weiteres Übergreifen des Feuers verhindert werden.<BR \/><BR \/>„Die Nacht in Fraviano war sehr schwierig“, erklärte Landeshauptmann Maurizio Fugatti laut der Tageszeitung „l'Adige“. „Ich möchte den Bürgerinnen und Bürgern meine Verbundenheit ausdrücken und den Hunderten Einsatzkräften danken, die mit Professionalität und außergewöhnlichem Pflichtbewusstsein unermüdlich gearbeitet haben, um die Menschen und den Ort zu schützen.“