Laut den Ermittlungen wurde der Wein in mehreren Ländern verkauft. Die Untersuchungen führten zu einem Lager auf der süditalienischen Insel Pantelleria, wie die Ermittler berichteten. Dort wurden 5.000 Liter Wein beschlagnahmt, davon 3.500 Liter in Verarbeitung und rund 1.500 Liter bereits abgefüllt und mit den gefälschten Bezeichnungen Zibibbo di Pantelleria und Terre Siciliane IGT etikettiert.<BR \/><BR \/>Der Inhaber des Unternehmens wurde von der Staatsanwaltschaft der sizilianischen Stadt Marsala angezeigt, da er seit 2019 mindestens 30.000 Flaschen nicht zertifizierten Tafelwein verkauft und damit einen geschätzten Gewinn von über 800.000 Euro erzielt hatte. Die beschlagnahmten Produkte wurde vernichtet.