Verkehr: Baustellen in Südtirol sorgen für Unmut

Seit dem gestrigen Montag wird an der Schnellstraße MeBo von Bozen bis Eppan gearbeitet – beide Seiten sind derzeit nur einspurig befahrbar, was natürlich zu erheblichen Verkehrsproblemen führt – vor allem in der Früh und am Abend (Hier lesen Sie mehr dazu). Aber auch in der Landeshauptstadt Bozen und an anderen Orten und Verkehrspunkten wird aktuell gearbeitet und asphaltiert, was den Verkehrsfluss erheblich erschwert.Gar einige Leser haben sich an die STOL-Redaktion gewandt und sich gefragt, warum diese Arbeiten gerade jetzt im Juli, wenn die Hauptreisezeit beginnt, stattfinden müssen.