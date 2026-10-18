Und dennoch ist keine Entlastung in Sicht: Das Verkehrsaufkommen auf dem Brennerkorridor ist größer als auf allen anderen Alpenübergängen gemeinsam. Die Brennerachse ist aber auch der billigste Alpenübergang. <BR \/><BR \/>Die aktuellen Zahlen, die bei der Tagung von CIPRA International und dem Dachverband für Natur- und Umweltschutz\/CIPRA Südtirol von gleich mehreren Rednern ins Feld geführt wurden: Ein Anstieg von vier Prozent bei Lkw (auf 2,5 Mio.) und von 2,5 Prozent bei Pkw (auf elf Mio.). Erleichterung erhofft man sich vom Brennerbasistunnel, doch mahnte Zumtobel: „Ein BBT ohne Zulaufstrecken ist wie ein Herz ohne Aorta.“ Neben der Podiumsrunde (siehe unten) standen am gestrigen ersten Tagungstag mehrere Redebeiträge auf dem Programm, darunter von Nara Valsangiacomo, Präsidentin von Pro Alps. Sie berichtete über die Verkehrsprobleme der Schweiz, u.a. weil wichtige Zulaufstrecken zum Gotthardtunnel fehlten. <h3>\r\nTiroler Landesrat will Kostenfairness<\/h3>Für René Zumtobel passen insbesondere beim Gütertransit die Rahmenbedingungen nicht. Zwar verlange man in Österreich einen Euro Maut pro Kilometer, in Bayern aber nur mehr 35 Cent und auf dem italienischen Abschnitt gar nur 15 Cent. Damit sei die Brennerachse der billigste Alpenübergang, der damit zum beliebtesten werde. Zumtobel nannte das ungerecht gegenüber den betroffenen Bürgern in Nord- und Südtirol und forderte „Kostenfairness“ sowie den Ausbau der Schieneninfrastrukturen. <h3>\r\nGroße Erwartungen in den BBT<\/h3>Der Brennerbasistunnel habe ein großes Potenzial für die Verlagerung des Verkehrs auf der Brennerachse von der Straße auf die Schiene, betonte Südtirols Landesrat Daniel Alfreider. Und er könne für beide Kategorien – Güter- und Individualverkehr – funktionieren. Allerdings nur, wenn die notwendigen Strukturen rundherum auch realisiert würden. Aktuell sei eine weitere Verlagerung von Gütern auf die Schiene gar nicht möglich: „Wir haben auf der Brennerachse keine freien Kapazitäten mehr“.<h3>\r\nConfindustria warnt vor Mauterhöhung<\/h3>Für die italienische Wirtschaft seien günstige Transport-, sprich derzeitige Mautkosten, von großer Wichtigkeit, betonte der Vertreter der Confindustria Trient, Stefano Pedot. Andernfalls könnten Betriebe unter die Räder kommen, aber auch die Preise für die Endverbraucher steigen. Eine Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene sieht er grundsätzlich positiv, allerdings müssten dafür die Rahmenbedingungen passen: ausreichend Kapazitäten, niedrige Kosten und wenig Zeitverlust.<h3>\r\n„Der Verkehr ist einfach zu viel“<\/h3>Für Dachverbandspräsidentin Elisabeth Ladinser fängt das Problem nicht erst bei der Verlagerung des Verkehrs an, sondern schon bei seiner Entstehung: „Es ist einfach zu viel, wir müssen den Verkehr verringern. Das muss unser erstes Ziel sein“, erklärte sie. Es gehe nicht an, so führte sie als plakatives Beispiel an, dass man Kartoffeln aus Norddeutschland nach Italien zum Schälen fahre und dann in Spanien daraus Chips produziere. Man müsse viel mehr auf regionale Kreislaufwirtschaft setzen. <h3>\r\nBürgermeister verlangt Lösungen<\/h3>Der Bürgermeister von Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, hatte die Demo auf der A13 (Brennerblockade) im Mai als Privatperson beantragt. „Ein letzter Hilfeschrei“ einer seit Jahrzehnten unter dem Transit leidenden Bevölkerung sei dies, erklärte er. Man verzeichne in der Region einen Anstieg an Krebserkrankungen. „So kann und darf es nicht weitergehen, wir brauchen endlich Lösungen“, betonte er. Man werde zu Jahresende in Wien nachfragen, wie weit man dort mit der Umsetzung der Forderungen sei. <h3>\r\n3 Fragen an Nara Valsangiacomo, Präsidentin Pro Alps<\/h3><b>Die Schweiz gilt in Sachen Verkehrsverlagerung als Vorzeigemodell. Sie sagen: So rosig ist die Situation gar nicht?<\/b><BR \/><KeinAbsatz><\/KeinAbsatz>Nara Valsangiacomo: Wir haben in der Schweiz viel Geld ausgegeben für Verlagerungsstrukturen wie den Gotthardtunnel. Dennoch steigen die Lkw-Transitfahrten wieder an. Wir sind mittlerweile bei einer Million pro Jahr und damit deutlich über dem eigentlichen Ziel. Es fehlt einfach der politische Wille, denn wir hätten auch weitere Instrumente in der Hand, um eine Verlagerung zu begünstigen. Stattdessen baut SBB Cargo das Netz zurück.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1374447_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Das ist aber kein rein Schweizer Problem ...<\/b><BR \/><KeinAbsatz><\/KeinAbsatz>Valsangiacomo: Nein, ein Gutteil des Problems liegt im Ausland, denn fehlende Zulaufstrecken sind auch hier ein Thema. Hier wäre eine bessere Zusammenarbeit mit den Nachbarländern bzw. in ganz Europa notwendig. Aber leider ist das Schienennetz für den Güterverkehr nach wie vor ein Stückwerk. <BR \/><BR \/><b>Wie sähe die „optimale“ Verkehrspolitik aus?<\/b><BR \/><KeinAbsatz><\/KeinAbsatz>Valsangiacomo: Vermeiden, verlagern und den Rest so verträglich wie möglich gestalten.