Verkehr: Kaum Vorankommen in Richtung Süden

Wer am heutigen Sonntag mit dem Auto in Richtung Süden unterwegs ist, muss Geduld mitbringen: Auf der Staatsstraße zwischen Blumau und Bozen ist der Verkehr zur Mittagszeit völlig zum Erliegen gekommen.Auch auf der Brennerautobahn geht es nur schleppend voran. Zwischen Klausen und Rovereto gibt es auf der Südspur verlangsamten Verkehr mit Stau aufgrund des dichten Verkehrsaufkommens. Auch zwischen Brenner und der Mautstelle Sterzing staut es.Noch bis etwa 18 Uhr gilt für die A22 „Kodex schwarz“ in Richtung Süden. Geduld bleibt also den ganzen Sonntag über gefragt.