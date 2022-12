Verkehrsaufkommen und Schnee in Tallagen: Vorsicht im Straßenverkehr

Fahrzeuge entsprechend ausrüsten

Am Freitag werden zudem Schneefälle bis in tiefe Lagen erwartet, wie dem Warnlagebericht, in dem täglich über Wetterphänomene und Naturereignisse informiert wird, entnommen werden kann.Der Landesrat für den Bevölkerungsschutz und den Tourismus Arnold Schuler ruft auch alle Gäste und Touristen auf, ihre Fahrzeuge entsprechend auszurüsten: „Um Unannehmlichkeiten möglichst gering zu halten, sollten sich auch unsere Gäste über die aktuelle Wetter- und Verkehrslage informieren.“Ersucht werden auch der Hoteliers- und Gastwirteverband HGV sowie die Tourismusorganisationen in Südtirol, ihre Mitglieder entsprechend in Kenntnis zu setzen.Mehr zum Wetter in Südtirol erfahren Sie auf der STOL-Wetterseite.