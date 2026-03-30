Seit diesem Montag müssen daher Busse in Fahrtrichtung Bozen eine Umleitung in Kauf nehmen. Konkret betrifft dies die Linien 201, 202 und 204, die über Unterrain beziehungsweise den Pillhof geführt werden.<BR \/><BR \/> In diesem Zusammenhang entfallen sämtliche Haltestellen zwischen Terlan und dem Grieser Platz, einschließlich jener beim Krankenhaus in Bozen.<BR \/><BR \/>Auch für den Individualverkehr gibt es Änderungen: Während der Bauarbeiten gilt zwischen Siebeneich und Terlan eine Einbahnregelung. Dieser Streckenabschnitt kann ausschließlich in Richtung Meran befahren werden.<BR \/><BR \/>Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 17. April andauern.