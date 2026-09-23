Eine verkehrsberuhigte Zone ist „von allzu starkem Durchgangsverkehr befreit“ – so definiert der Duden eine „VBZ“. Seit dem Ende der Arbeiten rund um den Waltherpark im Oktober 2025 gilt für den Bereich zwischen der Südtiroler Straße (Verdiplatz) und der Carducci-Straße eine „VBZ“, die allerdings viel Verkehr bringt – und nur wenig Beruhigung.<BR \/><BR \/><BR \/>Während der Arbeiten für den WaltherPark war die Verbindung mitten durch die Altstadt jahrelang für den Verkehr freigegeben, da die Ausfahrt der Tiefgarage unter dem Waltherplatz vorübergehend dort mündete. <BR \/>Der durch den vielen Verkehr arg belastete Bodenbelag auf der Höhe des Waltherplatzes und in der Postgasse wurde anschließend provisorisch saniert, zeigt aber bereits wieder Verschleißerscheinungen. Denn auch nach dem Rückbau der Ausfahrt Ende 2025 ist der Durchgangsverkehr geblieben. <BR \/><BR \/>Autos, aber auch Reisebusse, Camper, Wohnwagen und Motorräder – viele davon mit ausländischen Kennzeichen und ohne Durchfahrtsgenehmigung – rollen täglich über die Südtiroler Straße, durch die enge Postgasse samt Baustelle und über den ohnehin stark befahrenen Dominikanerplatz, auf dem zu Stoßzeiten zahlreiche Fußgänger und Radfahrer unterwegs sind. <BR \/><BR \/>Dass vor allem Touristen in die eigentlich verkehrsberuhigte Zone einfahren und zusätzlichen Verkehr in einen ohnehin stark belasteten Straßenabschnitt bringen, auf dem bereits viele Busse von SASA und SAD und auch Taxis verkehren, bestätigt die Stadtpolizei auf Nachfrage: „Trotz der eindeutigen Beschilderung der verkehrsberuhigten Zone fahren leider viele Touristen ohne Genehmigung durch den Bereich zwischen der Südtiroler Straße und dem Dominikanerplatz – manche in Richtung Kolpingstraße, andere über die Leonardo-da-Vinci-Straße.“<BR \/><BR \/> Zwar werde jedes Fahrzeug in der verkehrsberuhigten Zone von den Kameras der Stadtpolizei erfasst, überprüft und gegebenenfalls bestraft. Die Geldstrafen im Ausland einzutreiben, gestaltet sich allerdings schwierig. „Der Bußgeldbescheid wird auch ins Ausland zugestellt. Bei der Eintreibung gibt es allerdings nach wie vor Probleme hinsichtlich der gegenseitigen Anerkennung und der fehlenden einheitlichen europäischen Regelung“, berichtet die Stadtpolizei.