Die größte Behinderung wird auf der A22 Brennerautobahn zwischen der Ausfahrt Brixen\/Vahrn und Sterzing gemeldet. Dort beträgt der Zeitverlust aktuell rund 70 Minuten. Auch auf der österreichischen A13 zwischen Schönberg und Innsbruck Süd müssen Verkehrsteilnehmer etwa zehn Minuten mehr Fahrzeit einplanen, wie die Verkehrsseite „ <a href="https:\/\/verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfo.it<\/a>“ berichtet.<BR \/><BR \/>Auf der Brennerstaatsstraße (SS12) kommt es ebenfalls zu Verzögerungen. Zwischen Freienfeld und Sterzing beträgt der Zeitverlust rund zehn Minuten. Weitere zehn Minuten gehen zwischen dem Vahrner Löwenviertel und der Ausfahrt Brixen\/Vahrn verloren. Grund dafür ist eine Baustelle.<BR \/><BR \/>Auch im Vinschgau stockt der Verkehr. Auf der SS38 Vinschgauer Staatsstraße müssen Autofahrer sowohl zwischen Staben und Latsch als auch zwischen Forst und Naturns mit jeweils etwa zehn Minuten Verzögerung rechnen.