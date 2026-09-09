In Richtung Kardaun müssen Autofahrer derzeit mit rund 50 Minuten zusätzlicher Fahrzeit rechnen, berichtet „ <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfo.it<\/a>“.<BR \/> Auch in der Gegenrichtung staut sich der Verkehr: Von Kardaun bis Bozen Süd beträgt der Zeitverlust aktuell rund 35 Minuten. Grund für die langen Fahrzeiten ist eine Verkehrsüberlastung.<BR \/><BR \/>Doch nicht nur rund um Bozen stockt der Verkehr: Auf der Brennerstaatsstraße gibt es in Klausen, auf Höhe des Tunnels, eine Baustelle. In Richtung Süden hat sich derzeit ein rund drei Kilometer langer Stau gebildet. Autofahrer müssen mit etwa 25 Minuten zusätzlicher Fahrzeit rechnen.