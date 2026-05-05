Wer heute vom Überetsch oder Terlan aus nach Bozen musste, brauchte vor allem eines: Geduld. Wegen Arbeiten an der Beschilderung auf der MeBo (Südspur) wurde die Ausfahrt Bozen Süd komplett gesperrt. Die Abfahrt in Richtung Leifers oder zum Flughafen ist ebenfalls nicht möglich.<BR \/><BR \/> Da der Verkehr nur einspurig an der Baustelle vorbeigeführt wird, staute es sich kilometerweit zurück – auch auf der Weinstraße ging zwischen St. Michael und der Meraner Kreuzung kaum noch etwas voran. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/zaeher-morgenverkehr-rund-um-bozen-stau-auf-mebo-und-weinstrasse" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><h3>\r\nIhre Meinung ist gefragt!<\/h3>Standen Sie heute im Stau? Wenn ja, auf welchem Abschnitt und wie lange haben Sie für Ihren Arbeitsweg gebraucht?<BR \/><BR \/>Alternative gewählt? Sind Sie heute spontan auf Bus oder Bahn umgestiegen? Hat das reibungslos funktioniert?<BR \/><BR \/>Wie sehr haben Sie sich über das Verkehrschaos geärgert? Sagen Sie uns Ihre Meinung!<BR \/><BR \/>Schicken Sie uns Ihre Berichte und Fotos mit Ihrem Namen und Wohnort an: <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">redaktion@stol.it<\/a><BR \/><BR \/>Wir werden die Berichte und Meinungen unserer Leser im Laufe des Tages auf STOL und in der morgigen Dolomiten veröffentlichen.