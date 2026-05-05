<b>Die Baustelle befindet sich auf der MeBo, verantwortlich ist aber die A22. Was wird genau gemacht?<\/b><BR \/>Hartmann Reichhalter: Aktuell wird eine bestehende Infotafel durch eine größere und effizientere Tafel mitsamt Greifarm ersetzt. Diese zeigt den Fahrern künftig die aktuelle Verkehrssituation auf der Autobahn an. So können sie bereits auf der MeBo entscheiden, ob sie eine Alternativroute wählen wollen und werden rechtzeitig über das Verkehrsaufkommen informiert.<BR \/><BR \/><b>Das ist sehr löblich. Mit der frühzeitigen Bekanntmachung des Vorhabens hat es offenbar aber nicht geklappt.<\/b><BR \/>Reichhalter: Die Kommunikation ist bereits am Sonntag über die offiziellen Kommunikationskanäle angelaufen. Wenn das nicht ausreichend war, dann lernen wir gerne daraus und versuchen, es beim nächsten Mal besser zu machen. Man kann immer aus Fehlern lernen. Dennoch bleibt auch eine gewisse Eigenverantwortung: Als Autofahrer hat man die Möglichkeit, auf Alternativrouten auszuweichen. Wer gestern im Stau stand, kann heute eine andere Route wählen.<BR \/><BR \/><b>Können Sie den Frust unter Autofahrern nachvollziehen?<\/b><BR \/>Reichhalter: Natürlich kann ich den Frust nachvollziehen. Ich darf aber auch Folgendes sagen: Wenn man die Straßen am Laufen halten will, dann muss man auch daran arbeiten dürfen. Ansonsten gerät man leider sehr schnell in den Rückstand.<BR \/><BR \/><b>Warum wurde ausgerechnet dieser Zeitpunkt gewählt?<\/b><BR \/>Reichhalter: Wir haben versucht, einen Zeitraum zu wählen, der nicht in eine besonders touristisch verkehrsintensive Phase fällt. Im Frühjahr stehen uns rund 60 Tage für Bauarbeiten zur Verfügung, im Herbst hingegen etwa 40. Daher haben wir eben diese Woche genutzt. Uns ist bewusst, dass es den Berufsverkehr trifft, aber dieser lässt sich nicht umgehen.<BR \/><BR \/><b>Wie lange bleibt die linke Fahrbahn noch gesperrt?<\/b><BR \/>Reichhalter: Ich kann mitteilen, dass die Arbeiten noch am Mittwoch andauern. Anschließend gibt es von Mittwoch auf Donnerstag eine Nachtsperre. Ab Donnerstagmorgen sollte der Verkehr wieder wie gewohnt auf beiden Spuren rollen.