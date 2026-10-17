Aufgrund der Überlastung der Brennerautobahn A22 sowie der Brennerstaatsstraßen sind die Stadtzufahrten von Sterzing am Samstagnachmittag gesperrt.<BR \/><BR \/>Feuerwehren und Finanzwache stehen im Einsatz und regeln den Verkehr.<BR \/><BR \/>Auch auf der A22 selbst kommt es zu Staus. So ist in Richtung Süden zwischen Sterzing und Brixen mit einem Zeitverlust von rund 40 Minuten zu rechnen, wie das Onlineportal verkehrsinfos.it berichtet (Stand 13.45 Uhr). Der Grund sind demnach baustellenbedingte Beeinträchtigungen.<BR \/><BR \/>Auch in Richtung Norden kommt es zu Staus. Die Brennerstaatsstraße ist ebenfalls in beide Richtungen überlastet.