Verkehrskontrollen: 54 Motorradfahrer kontrolliert – 17 Verstöße festgestellt

Die Einsatzkräfte der verschiedenen Carabinieri-Diensstellen des Landes werden diese Art von Kontrollen den ganzen Sommer über fortführen. - Foto: © Carabinieri Bozen

Zwischen Samstag und Sonntag haben 3 Carabinieri-Dienststellen (Meran, Neumarkt und Brixen) gezielt Orte kontrolliert: Es handelte sich dabei um die Pässe und Bergstraßen Stilfser Joch, Taufers, Reschenpass, Karerpass, Nigerpass, San Lugano, Mendel, Würzjoch und ihre jeweiligen Zufahrtswege.54 Motorradfahrer wurden kontrolliert, 17 Verstöße festgestellt und 38 Führerschein-Punkte abgezogen. Auf der Mendel wurden beispielsweise 8 Verstöße gegen das Verbot des Überschreitens der durchgezogenen Linie festgestellt.Es gab auch Verstöße gegen die durch die Beschilderung auferlegten Pflichten, die Benutzung von Mobiltelefonen ohne Kopfhörer, Geschwindigkeitsüberschreitungen und verbotene Überholmanöver.Ein unangenehmer Vorfall ereignete sich am Samstag kurz vor Mittag: Die Carabinieri von Deutschnofen mussten bei Kilometer 11 der SS620 am Lavazèjoch, etwa 1,5 km vor dem Pass, eingreifen, weil ein lokaler Motorradfahrer aus dem oberen Eisacktal, der aus dem Trentino kam, mit seinem Motorrad eine Radfahrerin aus Deutschnofen, die in Richtung des Passes unterwegs war, anfuhr. Glücklicherweise erlitt die Frau nur leichte Verletzungen.Der Fahrer des Motorrads wurde wegen Verstoßes gegen das Verbot, in Kurven auf der falschen Straßenseite zu fahren, angeklagt (von 327 auf 1308 Euro), was den Abzug von 10 Punkten und den sofortigen Entzug seines Führerscheins mit anschließender Aussetzung von einem bis 3 Monaten zur Folge hatte.Am frühen Sonntagnachmittag stürzte ein österreichischer Motorradfahrer auf der Dolomitenstraße SS48 zwischen Auer und dem San-Lugano-Pass in ein Auto, das stark verlangsamte, um in einen Parkplatz zu fahren.Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto auf. Glücklicherweise zog sich der Mann nur leichte Verletzungen zu.Rätselhaft ist hingegen, was sich am Sonntag gegen 5.30 Uhr in Bozen ereignete: Ein 30-jähriger Bozner fuhr mit seinem Motorrad geradewegs in den Kreisverkehr zwischen der Bruno-Buozzi und der Voltastraße und stürzte dabei auf den Rasen.Ob der Mann in Sekundenschlaf gefallen war, oder unter Alkoholeinfluss gestürzt war, werden die Bluttests zeigen, die von den Carabinieri in der Notaufnahme angefordert wurden. Dem Unfallfahrer geht es glücklicherweise gut.Wie sieht es eigentlich bei den Autofahrern aus? Seit Beginn des Sommers (21. Juni) haben die Carabinieri allein auf den Straßen der Provinz 14 Fälle von Autofahren unter Alkoholeinfluss festgestellt (200 seit dem 1. Januar 2022, plus 8 wegen Drogen).Bei der Hälfte davon handelt es sich um strafrechtliche Verstöße, d. h. mit einem Blutalkoholspiegel über dem gesetzlichen Grenzwert oder mit einem Verkehrsunfall.Nach 20 Tagen sieht die Bilanz wie folgt aus: 56 Unfälle, 65 Verletzte, 4 Tote, 203 Bußgelder, 5 beschlagnahmte Fahrzeuge und 7 ruhiggestellte Fahrzeuge.Die Carabinieri appellieren täglich an alle Bürger, beim Führen eines Fahrzeugs äußerste Vorsicht walten zu lassen.