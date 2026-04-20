<BR \/>Die Verkehrspolizei startet ab dem heutigen 20. April eine neue Kontrollkampagne zur Fahrzeugsicherheit mit besonderem Schwerpunkt auf dem Zustand und der Vorschriftsmäßigkeit von Reifen.<BR \/><BR \/>Im Rahmen der regulären Überwachungsdienste auf Straßen und Autobahnen führen die Beamtinnen und Beamten eine detaillierte Kontrolle der Reifen der angehaltenen Fahrzeuge durch. Dabei werden sowohl der Abnutzungsgrad als auch mögliche Schäden überprüft, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen könnten.<BR \/><BR \/>Ein besonderer Fokus liegt zudem auf der Homologation der Reifen, der Übereinstimmung mit den in der Zulassungsbescheinigung eingetragenen Merkmalen, der Gleichmäßigkeit der Reifen auf derselben Achse sowie der Eignung der saisonalen Bereifung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1303524_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die eingesetzten Streifen haben zuvor an einer speziellen technischen Schulung teilgenommen und wurden mit einem geeichten Profiltiefenmesser ausgestattet.<BR \/><BR \/>Ziel der Initiative, die bereits in ihrer 23. Ausgabe stattfindet, ist es, Autofahrerinnen und Autofahrer für die Bedeutung der Reifen als zentrales Element der aktiven Fahrzeugsicherheit zu sensibilisieren.<BR \/><BR \/>„Denn es sind nur wenige Quadratzentimeter Gummi, über die das Fahrzeug den Kontakt zur Straße hält: Von ihnen hängen Lenkfähigkeit, Bremsleistung, Stabilität und die Fähigkeit zur Lastaufnahme ab“, heißt es in einer Aussendung der Staatspolizei.<h3>\r\nReifen würden häufig unterschätzt<\/h3>Fahrzeuge mit einem Gewicht von über zwei Tonnen verlassen sich vollständig auf vier Reifen, um den Kontakt zur Fahrbahn sicherzustellen – ein Aspekt, der bei Kauf und Wartung häufig unterschätzt wird. Die Kampagne umfasst umfangreiche Kontrollen im gesamten Staatsgebiet unter Einsatz von Personal der Verkehrspolizei.<BR \/><BR \/>Die erhobenen Daten werden anschließend nach einem statistischen Modell des Polytechnikums Turin ausgewertet. Sie dienen als Grundlage für eine spätere Aufklärungskampagne für Autofahrerinnen und Autofahrer im Vorfeld der kommenden Sommerreisezeit.