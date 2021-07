Verkehrssünden in Italien und im Ausland: So teuer wird's

Sommerzeit ist Urlaubszeit! Viele sind mit dem eigenen Auto, Motorrad oder Wohnmobil in Italien und im europäischen Ausland unterwegs. Gut zu wissen also, wie hoch die Promillegrenze und die Strafen für Verkehrssünden in den jeweiligen Ländern sind. Ob mit Handy oder angetrunken am Steuer, zu schnelles Fahren oder die rote Ampel übersehen: Die Strafen sind teils drastisch.